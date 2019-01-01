Студент Чайковского инфиза приглашён в сборную России по хоккею Поделиться Поделиться Твитнуть

Максим Грошев



Студент Чайковского института физической культуры Максим Грошев приглашён в состав молодёжной сборной России по хоккею. Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным огласил расширенный состав команды для участия в тренировочном сборе перед молодёжным чемпионатом мира — 2020, сообщает пресс-служба краевого минспорта.

Всего же тренерский штаб вызвал для подготовки 28 хоккеистов.

Максим Грошев — игрок профессионального клуба «Нефтехимик», принимающего участие в КХЛ, и студент Чайковского института физической культуры, проходящий обучение на недавно открытом профиле «Хоккей».

МЧМ-2020 пройдёт в Чехии с 26 декабря по 5 января. Россия стартует на турнире 26 декабря игрой с Чехией.