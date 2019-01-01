Прокуратура требует через суд устранить нарушения пожарной безопасности в «Гостином дворе»

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Прокуратура Свердловского района Перми проверила соблюдение требований пожарной безопасности в торговом центре «Гостиный двор». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что в ТЦ существует немало нарушений. Так, категория имеющихся средств пожаротушения не соответствовала нормам для данного здания, а декларация пожарной безопасности — требованиям федерального законодательства, ряд помещений не отвечал функциональному назначению использования, указанному в проектной документации объекта, и прочее.

По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на ООО «Торговый центр «Гостиный двор» обязанности устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Свердловский районный суд иск прокурора удовлетворил в полном объёме. После вступления в законную силу решения суда ответчик в течение одного года обязан устранить выявленные нарушения.