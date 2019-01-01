В этом году в Прикамье выпуск банковских карт вырос на 6%

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По итогам трёх кварталов 2019 года, общее количество банковских платёжных карт, эмитированных на территории Пермского края, увеличилось на 6%. По состоянию на 1 октября в регионе было выпущено 4,5 млн ед. Годом ранее за аналогичный период количество выпущенных карт не превышало 4,2 млн, напоминает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

По сравнению с прошлым годом подросла и доля «активных» карт, с использованием которых осуществлялись операции, — с 72,9% до 74,3%.

На начало октября жители края активно использовали более 3,3 млн банковских карт.

В структуре эмиссии большую долю (86%) продолжают занимать расчётные (дебетовые) карты. Их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также возросло на 6,3%. На 5,5% относительно третьего квартала прошлого года увеличилось количество кредитных карт.

В течение девяти месяцев 2019 года с использованием платёжных карт жители Пермского края совершили почти 397 млн операций на сумму почти 520 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество операций возросло на 19,6%, а их объём — на 7%.

Чаще всего пермяки используют банковские карты при оплате товаров и услуг.

Количество безналичных операций в крае по сравнению с этим же периодом 2018 года выросло на 2,6%. На них, по итогам трёх кварталов 2019 года, приходилось 89,6%. Доля операций по снятию наличных составила, соответственно, 10,4%.

По объёмам в структуре операций, по итогам трёх кварталов текущего года, 43,5% составляли безналичные операции и 56,5% — получение наличных денег (по итогам 9 месяцев 2018 года это соотношение выглядело как 39,1% против 60,9%).