Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам приёма граждан Поделиться Поделиться Твитнуть

Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провёл в центральной общественной приёмной приём граждан, приуроченный к 18-летию партии. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.

Обратившиеся заявители подняли вопросы обеспечения инклюзивного обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья, выделения жилья детям-сиротам, возможного изменения правил дорожного движения, а также озвучили частные проблемы. Для их решения председателем правительства даны поручения профильным министерствам, ведомствам и чиновникам.

Так, по итогам приёма Медведев дал поручение губернатору Московской области Андрею Воробьёву и министру просвещения Ольге Васильевой проработать вопрос организации и развития в каждом значимом населённом пункте страны инклюзивного образования. Речь, в частности, шла о подмосковном городе Дмитрове.

«Я не могу вас здесь не поддержать, поскольку, во-первых, такие школы нужны по всей стране. Просто чтобы люди не думали, что речь идёт о конкретной ситуации, связанной с конкретной семьёй, конкретным ребёнком, но таких ситуаций много, вы сами знаете, — отметил Дмитрий Медведев, обращаясь к заявительнице. — И это образование для ребёнка, у которого есть проблемы со здоровьем, оно всё-таки должно быть полноценным». В Дмитрове, в частности, уже есть планы создать подобную школу, сообщил премьер-министр, подчеркнув, что «ситуация носит модельный характер, потому что такие школы нужны по всей стране».

По итогам приёма также принято решение о рассмотрениии вопроса модернизации закона о жилье для детей-сирот. Эта тема, заверил заявительницу председатель партии, в ближайшее время будет обсуждаться на совещании в правительстве. Комментируя предложение о расширении возможностей распоряжаться выделяемой жилплощадью, Медведев высказал мнение, что следует «может быть, действительно, посмотреть на какие-то более гибкие возможности, более гибкие инструменты» в данном вопросе.

«Где-то это, может быть, региону удобно и деньги давать, чтобы этими деньгами можно распорядиться, но тогда, откровенно сказать, — я сразу мыслю вслух, — государство должно за этими деньгами контроль установить, потому что люди же все тоже разные», — сказал председатель партии.