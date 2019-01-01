Завтра в Прикамье начнётся потепление

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После непродолжительного похолодания в Пермский край придёт аномально тёплая погода. Об этом сообщает ТК «ВЕТТА 24» со ссылкой на специалистов ГИС-центра ПГНИУ.

По данным синоптиков, в четверг, 5 декабря, в регионе ещё будет прохладно, ночью местами температура может опуститься до -15...-20 градусов.

После чего в регионе ожидается резкое потепление. Утром в пятницу Прикамье окажется под воздействием тёплого фронта. Начнутся снегопады с метелью, также возможно усиление ветра до 15—18 м/сек. В Перми снегопад будет сильным, но непродолжительным.



Во второй половине дня температура воздуха перейдёт через 0 градусов и к вечеру может подняться до +2. На улицах образуется гололедица.



С 6-го по 11 декабря в Пермском крае установится аномально тёплая погода. Средняя температура воздуха в этот период будет выше нормы на 7—8 градусов, а в отдельные дни — на все 10, сообщают пермские синоптики.