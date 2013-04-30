Сегодня — десять лет со дня трагедии в «Хромой лошади» Какие выводы сделаны в Прикамье и стране за это время Поделиться Поделиться Твитнуть

В ночь с 4 на 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» (Пермь, ул. Куйбышева, 9) примерно в 1:00 произошло несанкционированное срабатывание так называемого холодного фейерверка с последующим возгоранием.

Возгорание случилось во время шоу, сопровождавшего корпоративный банкет в связи с празднованием дня рождения этого заведения, после чего начался пожар с сильным задымлением. Большинство жертв задохнулись угарным газом.

Ночь и утро 5 декабря 2009 года



На место происшествия прибыли пожарные расчёты, скорая помощь, милиция и специалисты-взрывотехники. Оперативный штаб был размещен в расположенном неподалеку Культурно-деловом центре (ул. Куйбышева, 14). Здесь же шла работа с родственниками погибших и раненых.

В огне и от отравления ядовитым дымом погибли 156 человек.

Приговор виновным был вынесен 30 апреля 2013 года.

Как эта трагедия изменила отношение общества к безопасности? Что изменилось в подходах специализированных служб?

Какие выводы не сделаны и почему? Об этом говорят наши эксперты.

Игорь Гончаров, исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края:

— Трагедия в пермском клубе способствовала существенным изменениям в российском законодательстве в области пожарной безопасности. Появились новые статьи в федеральных законах от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (статья 6.1), от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (статья 8.1).

Законодательно определены нормы осуществления государственного пожарного надзора, порядок проведения проверок на объектах надзора, их периодичность, а также основания для организации внеплановых проверок.

Теперь объект надзора может проверяться в целом, а не как раньше — отдельные юридические лица и индивидуальные предприниматели, арендующие помещения на его территории. Помимо этого, ко всем объектам стал применяться риск-ориентированный подход, периодичность проверок теперь разная на всех объектах, в зависимости от категории.

Кроме того, были отменены правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Статьей 32 новых правил запрещено применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях. Подобных запретов раньше нигде прописано не было.

Изменения также коснулись 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ряд других нормативных документов.

Справка: в частности, в технический регламент было добавлено, что объёмно-планировочные решения зданий, сооружений и строений должны не просто исключать возможность распространения продуктов горения за пределы помещения пожара, пожарного отвеса или секции, а предотвращать или ограничивать распространение продуктов горения для безопасной эвакуации людей.

Также до трагедии требовалось, чтобы каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации были сделаны только из негорючих материалов. Сейчас требуется, чтобы негорючими были не только каркасы подвесных потолков, но и лакокрасочные покрытия, которыми они покрыты.

Людмила Семирикова, и. о. руководителя Инспекции государственного строительного надзора Пермского края:

— Сегодня на федеральном уровне существуют серьёзные требования по пожарной безопасности, которые должны соблюдаться в процессе строительства и реконструкции зданий. Необходимо чтобы на объекте были учтены параметры путей эвакуации, работала система противопожарной защиты: автоматическая пожарная сигнализация, противодымная защита здания, системы пожаротушения.

При этом основная проблема, с которой сталкивается как Инспекция госстройнадзора, так и муниципальные власти, — это незаконное строительство и незаконная реконструкция зданий без постановки объекта на государственный стройнадзор.

Дмитрий Жебелев, учредитель и координатор благотворительного фонда «Дедморозим», экс-председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Пермского края:

— Эта трагедия так или иначе коснулась всех. У каждого в «Хромой лошади» пострадали либо родственники, либо знакомые, либо знакомые знакомых. Особенно это чувствовалось в транспорте. Помню, ехал утром в трамвае на работу, и у всех — поникшие плечи, мрачные лица. Я остро запомнил это состояние. Та трагедия нас объединила: люди вдруг оказались друг другу не чужими, а близкими. Этот ценный опыт, как мне кажется, мог бы привести к положительным изменениям в нашем обществе. «Мог бы», потому что я не уверен, что все в этом городе, в этом регионе, в этой стране поняли, что жизнь каждого из нас важна и влияет на жизнь всех остальных.

В день трагедии в «Хромой лошади» я оказался на месте происшествия. Работал тогда журналистом на «59.ru». Писал о событии. В процессе выяснилось, что у меня одна знакомая там погибла, а другая знакомая пострадала. Ещё у одной моей знакомой там погиб молодой человек, он помогал вытаскивать из помещения людей.

Тогда у меня случилась первая попытка объединения людей, чтобы помогать пострадавшим. На форуме в интернете нами была создана тема «156 историй «Хромой лошади» с рассказами о пострадавших и с вариантами, как люди могут им помочь и поддержать. В основном предлагалось перечислить деньги на лекарства.

В целом, как мне кажется, ни одна система не готова к такому происшествию. Ни в одном городе мира такое невозможно, чтобы произошла трагедия подобного масштаба и всех ресурсов сразу хватило. Ведь никто заранее не может предполагать, что сотни людей могут пострадать от угарного газа и из них 156 могут умереть.

Другой вопрос, насколько оперативно можно собирать и аккумулировать ресурсы. Думаю, что сейчас ситуация с оборудованием и медикаментами не намного лучше, чем десять лет назад. Изменилось к лучшему только одно. У нас в городе появились некоммерческие организации, которые способны объединять профессионалов и при необходимости концентрировать их усилия в нужных местах. Я имею в виду психологов, медсестёр, врачей — всех, кто мог бы в случае трагедии помочь бесплатно и при этом профессионально.

Кроме того, сегодня Пермь лучше бы справилась и со сбором средств в помощь пострадавшим. За десять лет у нас появилось множество достаточно эффективно работающих социальных и благотворительных организаций.

Помню слова одного чиновника, который через два-три года после трагедии в клубе говорил, что во время сбора средств пострадавшим ни одно частное лицо не сделало пожертвование. Мне кажется, это говорит не о том, что люди не хотели помочь. Это про то, что не было структур и механизмов сбора пожертвований, которым люди могли бы доверять, и не было удобных сервисов такой помощи. Сейчас в Перми точно есть структуры, которые могут собрать средства, а затем прозрачно перевести их нуждающимся. Я уверен, что сегодня любая подобная история в Перми вызвала бы лавину поддержки не только жителей Пермского края, но и других регионов. Это важное достижение за десять лет.

Алексей Дударев, председатель Высшего совета «Российского союза спасателей»:

— Не все изменения произошли в лучшую сторону. Сейчас большое внимание уделяется защите бизнеса от административного давления. Недобросовестные предприниматели знают, что пройдут проверку, и могут быть уверены, что в течение трёх лет повторно к ним никто не придёт. К проверке можно подготовиться, а потом спокойно не соблюдать требования. Соблюдение пожарной безопасности требует больших инвестиций, эти вложения очень нужны потребителям, но невыгодны бизнесу. В современных экономических условиях никто не будет вкладывать в актив, который не приносит дохода. Это одна из причин, почему после «Хромой лошади» стали возможны трагедии, такие как в «Зимней вишне». После «Хромой лошади» горели и торговые центры, и офисные здания, и рестораны. Хорошо, что не случилось такого огромного количества жертв. Но это не значит, что это не может случиться вновь.

После каждой громкой трагедии проводятся серии внеплановых проверок соблюдения безопасности, и они приносят свои результаты. Несрабатывание сигнализации, захламлённые или закрытые пути эвакуации, отсутствие у персонала навыков поведения при ЧС — каждое такое устранённое нарушение может предотвратить гибель людей на пожаре. Даже в случае обращения граждан о несоблюдении пожарной безопасности прокуратура просто так не разрешит Госпожнадзору выйти с проверкой на объект. Нам говорят, что в случае трагедии ответственность будет нести бизнес. Но это же не вернёт людям жизни и здоровье.

Есть ещё один аспект, на который почему-то реже обращают внимание, когда говорят о трагедии в «Хромой лошади». Согласно нормативам, там могли одновременно находиться не более 70—80 человек. В «Хромой лошади» погибли 156 человек и примерно такое же число людей спаслось. Получается, что норматив пребывания там людей был превышен в четыре раза. Если бы там действительно находились 70—80 человек, то все успели бы выйти, трагедии удалось бы избежать. Вентиляция, пути эвакуации, в конце концов, все системы жизнеобеспечения — всё рассчитано на определённое количество людей. А потом при эксплуатации нормативы пребывания людей превышаются в несколько раз. О какой безопасности здесь можно говорить? Оглянитесь вокруг, в торговых центрах, ресторанах, ночных клубах всегда ли соблюдается это требование? Прошли времена СССР, когда выполнение нормативов соблюдалось, а персонал в случае их несоблюдения наказывался. Говорят, что бизнес возмущён количеством проводимых проверок пожарной безопасности. Но за последние несколько лет их количество упало в несколько раз. Коллектив Госпожнадзора сокращён наполовину. Просто некому сейчас так массово проверять бизнес, как раньше.

Основная задача сотрудников Госпожнадзора при проведении проверок — профилактика правонарушения. Во время проверки бизнесу указывают на недостатки и дают время на их исправление. Только вопиющие случаи нарушения правил пожарной безопасности могут повлечь запрет на использование объекта. Не всегда нужно защищать бизнес, в первую очередь думать надо о людях и их безопасности. Запреты на проверки, их ограничения могут сыграть с нами в будущем злую шутку.