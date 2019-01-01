Намеченная реконструкция Пермского аэропорта будет завершена в августе 2020 года Запланированы работы по перрону, рулёжной дорожке и телетрапам Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Максим Решетников провёл рабочее совещание с генеральным директором АО «Стройтрансгаз» Михаилом Хряповым. Одной из тем, которые стороны обсудили во время встречи, стала реконструкция перрона и рулёжных дорожек в международном аэропорту Пермь (Большое Савино), сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Из-за неблагоприятных погодных условий работы по реконструкции рулёжной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трёх самолётов не были завершены вовремя.

Как отметил главный инженер ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» (заказчик проекта) Олег Сидоров, все финансовые обязательства перед подрядчиком выполнены. По его словам, до конца года 30 млн руб. будут направлены АО «Стройтрансгаз», чтобы уже с февраля 2020 года можно было начать закупку материалов для продолжения строительных работ.

АО «Стройтрансгаз» на данный момент разработан и согласован с заказчиком новый график производственных работ в Большом Савино. Планируется, что перрон вместе с рулёжной дорожкой будут завершены к июню 2020 года. Полностью реконструкция будет завершена в августе 2020 года. «Согласовали с аэропортом, что все работы под установку телетрапов выполним в июне. Как раз в июне бетон на аванперроне наберёт прочность и коллеги смогут начать монтировать телетрапы», — отметил Олег Сидоров и подчеркнул, что представитель подрядчика обязуется сдать их в эксплуатацию в августе следующего года.

Ранее глава Прикамья поручил краевым минтрансу и минстрою совместно с Администрацией гражданских аэропортов (аэродромов) взять ход строительства под особый контроль и еженедельно проводить совещания по этапам реализации проекта.

Напомним, реконструкция перронов началась в апреле 2018 года. На неё было направлено 0,5 млрд руб. из федерального бюджета. После реконструкции перронов будут установлены телетрапы, стоимостью 232 млн руб.



