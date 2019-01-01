Сегодня в Перми вспоминают жертв трагедии в «Хромой лошади» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 5 декабря, в Перми пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь». Трагедия произошла 10 лет назад, напоминают в пресс-службе городской администрации.

Почтить память погибших и возложить цветы к памятнику в сквере Уральских Добровольцев придут родственники и друзья погибших, представители городских властей, общественных организаций.

Для родственников, желающих посетить Северное кладбище, будет организован выезд автобуса, с 12:00 он будет находиться рядом со сквером.