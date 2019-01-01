В выходные Пермь посетят «король лыж» и единственный в истории 6-кратный паралимпийский чемпион

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Роман Петушков



В субботу, 7 декабря, в рамках IX краевого Паралимпийского спортивного фестиваля состоятся соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов Пермского края. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Они посвящены памяти заслуженного мастера спорта России, 3-кратного чемпиона Паралимпийских зимних игр Тараса Крыжановского и станут заключительным этапом фестиваля, который в этом году проходит под девизом: «Спортивный мир один для всех!».

Почётными гостями соревнований станут великие спортсмены, прославившие СССР и Россию на международной спортивной арене:

Николай Зимятов — «король лыж», заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам, 4-кратный чемпион Олимпийских зимних игр 1980 г. и 1984 г., 8-кратный чемпион СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и ордена Дружбы народов;

Алексей Петухов — заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, бронзовый призёр Олимпийских зимних игр 2010 г., чемпион мира 2013 г., награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

Роман Петушков — заслуженный мастер спорта России, единственный 6-кратный паралимпийский чемпион (в рамках одних игр) за всю историю Паралимпийских игр (Сочи-2014) по лыжным гонкам (спортсмен-колясочник). Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Титулованные лыжники примут участие в «Чемпионском старте» на 1 км, также дистанцию преодолеют ветераны спорта, чемпионы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

После «Чемпионского старта» почётные гости проведут пресс-конференцию, фото- и автограф-сессию со всеми желающими.

Торжественное открытие соревнований состоится в 11:00 на лыжной базе спортивного комплекса «Пермские медведи» по адресу ул. Спортивная, 22.