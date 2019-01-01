Два врача признаны виновными в смерти пациентки и её двух нерождённых детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Суд вынес приговор двум сотрудницам отделения патологии беременности Пермского краевого перинатального центра. Они признаны виновными и приоговорены к ограничению свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР России по Пермскому краю.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летней заведующей и 29-летней врачу-гинекологу отделения патологии беременности Пермского краевого перинатального центра. Они признаны виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в период со 2 ноября по 1 декабря 2017 года осуждённые ненадлежащим образом оказывали медицинскую помощь находящейся в стационаре беременной 33-летней жительнице Пермского края.

Из-за неправильно оказанной медицинской помощи в ночное время со 2 на 3 декабря 2017 года состояние беременной пациентки ухудшилось, она была прооперирована с извлечением двух мёртвых плодов, а 7 декабря 2017 года, не приходя в сознание, скончалась.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на тот же срок.