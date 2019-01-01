Права на «Дачу Мешкова» закреплены за городским центром охраны памятников

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Дача Синакевича



Объект культурного наследия регионального значения «Дача на набережной» (или же «Дача Мешкова») закреплён на праве оперативного управления за городским центром охраны памятников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Также в собственности муниципального образования находится ансамбль зданий по адресу ул. Танцорова, 24, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, — «Дача А. В. Синакевича». Режим использования территории и предмет охраны этих культурных объектов утверждены приказом министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края.

Сейчас администрацией Перми проводится работа по определению специализированной организации по обеспечению содержания и обслуживания этого объекта культурного наследия.

В июне глава города Дмитрий Самойлов при выезде в Кировский район сообщил, что реставрация этих памятников культуры однозначно будет произведена. Также он дал поручение параллельно с разработкой проекта определить дальнейшее использование объектов.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми:

— Однозначно идём в реставрацию объектов культурного наследия — «Дачи купца Синакевича» и «Дачи Мешкова». Параллельно с разработкой проекта нужно определиться, как их дальше использовать: возможно, как часть музея или как музей-усадьбу.

Для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, а также для определения видов и стоимости работ в городском бюджете предусмотрены средства на разработку научно-проектной документации.

В реестре объектов культурного наследия «Дача Мешкова» значится как «Дача на набережной» по адресу ул. Кировоградская, 162. Официально считается, что здание было построено в начале XX века. Объект культурного наследия «Дача Синакевича» расположен на ул. Танцорова, 24 и построен, ориентировочно, в конце XIX века. Оба объекта многие годы приходят в негодность.