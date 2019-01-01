В Прикамье в 2019 году более 2 тыс. человек переехали из аварийного жилья на год раньше Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 4 декабря, на заседании правительства Пермского края обсудили ликвидацию аварийного жилищного фонда в 2019 году.

По данным краевого министерства строительства, Пермский край занимает второе место в стране по объёму финансирования программы ликвидации аварийного фонда из федерального и регионального бюджетов и первое место в ПФО.

С 2019 года Пермский край участвует в национальном проекте «Жильё и городская среда», инициированном Президентом РФ Владимиром Путиным. Задача региона — до 1 сентября 2025 года ликвидировать все аварийные дома, признанные таковыми в силу физического износа по состоянию на 1 января 2017 года, — это 489 тыс. кв. м. Кроме тоге, в рамках региональной программы аварийным было признано ещё 214 тыс. кв. м жилья — это те объекты, которые находятся в одном квартале с «аварийкой», расселяемой в рамках нацпроекта, и могут быть расселены комплексно.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, по итогам года регион показывает хорошую динамику реализации программы по расселению аварийного фонда.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— И по нацпроекту, и по региональной программе — вы знаете, что у нас два направления, — мы планировали расселить 32 тыс. кв. м. На сегодня уже сделано 54 тыс. кв. м, а до конца года коллеги из минстроя взяли на себя повышенные обязательства расселить до 90 тыс. кв. м жилья.

Таким образом, за год из аварийного фонда в безопасное жильё переехали 3,5 тыс. человек, более 2 тыс. человек получили жильё на год раньше.

На расселение в 2019 году направлено 3,4 млрд руб., 2,2 млрд из которых — средства федерального бюджета, направленные в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Всего до 2024 года из федерального и регионального бюджетов на расселение аварийного жилья в Прикамье предусмотрено более 26 млрд руб.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства Пермского края:

— Эти средства позволят обеспечить переселение в благоустроенное жильё почти 40 тыс. человек и ликвидировать 612 тыс. кв. м аварийного фонда из 700 тыс. кв. м, имеющегося на 1 января 2019 года. Это в 3,5 раза больше, чем было сделано в рамках аналогичной долгосрочной программы на 2013—2017 годы.

Уже к концу 2021 года на территории 19 муниципальных образований планируется ликвидировать весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. В результате за счёт всех источников финансирования на 2020—2021 годы предусмотрено 6,3 млрд руб., что позволит расселить 9,7 тыс. человек, или 140 тыс. кв. м.

Повышенные темпы расселения стали возможными благодаря в том числе опережающему финансированию. Соответствующее соглашение с Фондом содействия реформирования ЖКХ подписал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Кроме того, в ходе заседания особое внимание уделили качеству жилья, в которое переезжают переселенцы из «аварийки». Напомним, в 2020 году в 12 муниципалитетах начнут строить дома для переселенцев. Минстрой России установил жёсткие требования к качеству этого жилья. Они касаются материала основных конструкций домов, отделки и оборудования, энергоэффективности, обеспеченности инженерными системами, социальной инфраструктурой. Приёмку квартир будет проводить межведомственная комиссия, в состав которой включены специалисты ИГЖН, Роспортебнадзора, Госпожнадзора, представители минстроя, представители общественности. Также губернатор поручил краевому минстрою взять на особый контроль сделки, когда переселенцы с помощью соцподдержки от региональных властей приобретают квартиры во вторичном жильё: «У нас, к сожалению, были случаи, когда люди предаварийное жильё приобретают, потом возникают новые проблемы».

По итогам заседания правительства Максим Решетников поручил краевому минстрою как можно скорее начинать работу по формированию программы расселения аварийного жилья. Ранее он дал соответствующее поручение главам муниципальных районов. «Я призываю глав территорий не откладывать «на потом» расселение аварийного фонда, начинать работу по расселению раньше, чтобы были опережающие темпы. Помимо этого, необходимо всегда обращать внимание на качество жилья, в которое переезжают жители, чтобы оно действительно было комфортным».