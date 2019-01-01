Дмитрий Енцов журналист В Прикамье количество переселённых из аварийного жилья граждан оказалось в два раза больше запланированного

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В Пермском крае на 1 декабря из аварийного жилья переселено 3,5 тыс. человек, что составляет 205% от запланированного (1,7 тыс.). Об этом в ходе заседания краевого правительства заявил первый вице-премьер Михаил Сюткин.

Общая площадь расселённого жилья составила 53,7 тыс. кв. м, что также больше плана на 68%. Планировалось расселить 31,9 тыс. кв. м.



При этом до 2024 года включительно в Прикамье на расселение будет направлено 26 млрд руб., из них более 20 млрд — из федерального бюджета.



Как отметил на заседании губернатор Максим Решетников, Пермский край — второй регион России по объёмам финансирования нацпроекта по расселению.