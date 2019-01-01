Останки погибшего в годы войны прикамца перезахоронят на родине в пятницу Поделиться Поделиться Твитнуть

В Тверской области, под Ржевом, поисковики обнаружили останки погибшего в годы Великой Отечественной войны уроженца Прикамья. Как рассказали ТК «ВЕТТА 24» в краевой администрации, личность красноармейца — уроженца Юсьвинского района Ивана Васильевича Вакина — установили сотрудники отряда «Пионер».

Иван Вакин — боец 1257-го стрелкового полка 379-й стрелковой дивизии, сформированной в Молотовской области. Погиб в августе 42-го года под Ржевом. Вместе с останками была найдена гильза с запиской.



По данным поисковиков, у Ивана Васильевича было восемь детей, но их уже нет в живых, последняя дочь скончалась год назад. Родственники защитника Отечества с благодарностью приняли от поисковиков сведения о его фронтовой судьбе. Останки будут захоронены в Юсьвинском районе Прикамья.

В пятницу, 6 декабря, в 10:30 в Юсьве на площади Славы состоится торжественное мероприятие с участием внуков и правнуков солдата — из Омска, Подмосковья, Владимира. Похоронят бойца с воинскими почестями на родине в 70 км от Юсьвы.