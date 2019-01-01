Пермячка осуждена за заведомо ложные сообщения о бомбе и поджоге Поделиться Поделиться Твитнуть

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге, совершённое из хулиганских побуждений). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что подсудимая, находясь в гостях у своего знакомого, из хулиганских побуждений со своего сотового телефона совершила звонок на номер «101», сообщила о том, что на лестничной площадке подъезда одного из домов в Орджоникидзевском районе дымится пакет, а затем позвонила на номер «102», сообщила о том, что на лестничной площадке того же дома заложена бомба.

На указанное в сообщении место незамедлительно были направлены все экстренные службы реагирования, в ходе проведённых мероприятий взрывного устройства обнаружено не было.

В результате заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве всем службам, задействованным для проведения спецоперации, причинён материальный ущерб на сумму более 27 тыс. руб.

Суд, с учётом позиции государственного обвинения, приговорил виновную к 1 году ограничения свободы, а также взыскал в полном объёме причиненный преступлением ущерб