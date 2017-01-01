«Парма» сенсационно обыграла в гостях «Зенит»

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Фото: Единая лига ВТБ

Пермский баскетбольный клуб «Парма» 3 ноября впервые в рамках Единой лиги ВТБ обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Практически никто из специалистов не ставил на гостей, тем не менее почти вся игра шла под диктовку «Пармы» и именно «Зенит» постоянно был в роли догоняющего. При этом в последнюю десятиминутку отрыв пермяков достигал 15 очков. Игроки «Зенита» в конце игры попали несколько дальних бросков подряд, но максимум что им удалось – ликвидировать отрыв. Итоговый счёт – 86:80 в пользу «Пармы».

Эта победа стала для пермяков первой на выезде в нынешнем сезоне и второй подряд в чемпионате.

Лучшими у «Пармы» стали: Артём Забелин (19 очков + 4 подбора), Максим Григорьев (18 очков), Эйгирдас Жукаускас (15 очков + 5 подборов).

Казис Максвитис, главный тренер «Пармы»:

— Очень рад, что удалось победить. В последнее время мы хорошо играем, в равных концовках уступаем сильным командам — «Химкам», УНИКСу. Поздравляю своих игроков и болельщиков с заслуженной победой, сегодня нам удалось сделать то, что планировали. Мы контролировали игру, жаль, что в концовке не доиграли, могли закончить игру с более уверенно. Мы изначально хотели действовать плотно и агрессивно, потому что у соперника больше физически сильных игроков, но мало бросающих.

По итогам этого матча «Парма» поднялась с предпоследнего 12-го места на 11-е.

Следующий матч пермяки проведут на домашней арене 8 декабря против действующего чемпиона – ЦСКА.