В Прикамье ускорят расселение аварийного дома в посёлке Пашия



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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников во время видеоконференцсвязи с полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым. Из-за нерасторопности местных властей жительница посёлка обратилась за помощью к губернатору и полпреду, сообщает сайт главы и правительства региона .

Сегодня, 3 декабря, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провёл приём граждан.

В мероприятии приняли участие высшие должностные лица субъектов Федерации округа, представители региональных органов исполнительной власти, курирующие вопросы социальной сферы, строительства и ЖКХ, а также главные федеральные инспекторы в регионах ПФО. Во время приёма рассмотрели жалобы пяти жителей округа.

Проблемы, с которыми они пришли в приёмную Президента России, касались вопросов улучшения жилищных условий, строительства детского сада, ремонта школы и организации пешеходного перехода через федеральную трассу.

Жительница Пермского края рассказала Игорю Комарову, что осталась без жилья после того, как её дом в посеёке Пашия Горнозаводского района был признан аварийным и в 2018 году был снесён. Она попросила предоставить ей новую квартиру.

Как рассказала жительница, семья, как и весь дом, ждали решения по расселению несколько лет. «В итоге квартиру предоставили только одной жительнице аварийного дома, но там тоже условия некомфортные: крыша течёт, в доме холодно. Из остальных жильё по социальному найму не предоставили никому, потому что у администрации нет маневренного фонда, — делится своей историей женщина. — Сейчас, конечно, если сказали, что жильё предоставят, я очень рада, буду ждать 2020 года».

Жительница посёлка Пашия обратилась к губернатору Максиму Решетникову за помощью во время его рабочей поездки в Горнозаводский городской округ в сентябре и направила обращение полномочному представителю президента в ПФО. Глава Прикамья доложил полпреду, что уже в следующем году в посёлке на вторичном рынке жилья будет выкуплена квартира, в которую семья заявительницы сможет переехать.

«Я призываю глав территорий не откладывать «на потом» расселение аварийного фонда, начинать работу по расселению раньше, чтобы были опережающие темпы. Помимо этого необходимо всегда обращать внимание на качество жилья, в которое переезжают жители, чтобы оно действительно было комфортным», — отметил губернатор.

Напомним, Пермский край уже выполнил план на 2019 год по расселению аварийного фонда в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». На сегодня в регионе расселено более 50 тыс. кв. м аварийного жилья. Помимо этого ожидается, что объём расселённого до конца года жилья увеличится до 90 тыс. кв. м.

В общей сложности до 2021 года в Пермском крае планируется ликвидировать более 220 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные жилые помещения переедут 12 тыс. человек.