В план новогодних мероприятий в Перми включены около 170 событий

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ёлка

Обнародован план новогодних мероприятий в Перми. В него включено порядка 170 событий, сообщают в городской администрации.

Череда новогодних событий уже началась. Так, 27 ноября состоялась церемония зажжения огней на городской ёлке с участием главного Деда Мороза России, одновременно праздничными огнями засияли все крупные городские ёлки.

30 декабря традиционно планируется открыть двери ледового комплекса «Легенды древней Пармы». Напомним, в этом году он разместится в обновлённом квартале городской эспланады — перед зданием Законодательного собрания.

Концертная программа новогодней ночи начнётся 31 декабря в 23:30 и продолжится до 4:00 1 января. В 00:00 и 02:00 планируется запуск 3-минутного и 7-минутного фейерверка. В ходе концертной программы планируется выступление творческих коллективов города, программа огненного театра, дискотека и флешмоб «Большой новогодний хоровод». Также в новогоднюю ночь планируется работа катков у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГна взлёте».

Праздничные мероприятия пройдут не только в центре города, но и в районах Перми, например, в городских парках и ледовых городках. Более подробная программа празднования будет опубликована дополнительно.

7 января в главном ледовом комплексе состоится празднование Рождества Христова. Здесь пройдут рождественские игры и забавы, состоится открытие Кубка ледовой скульптуры «Рождественский кубок», выступление творческих коллективов и театров огня. На площади перед Театром-Театром будут размещены ледовые вертеп и часовня.

В новогодние каникулы, с 3 по 8 января, в ледовом комплексе на городской эспланаде будут работать тематические интерактивные площадки и подворье Деда Мороза. Здесь же будет проходить фестиваль «Кубок огня». 30 декабря в 19:00 новогодний сезон откроется на набережной Камы. Он продлится до 8 января. Здесь пермяков и гостей города ждут динамические видеоинсталляции и фотовыставка «Снеговек» из фондов Пермской художественной галереи.

Этой зимой кроме центрального в Перми будут работать ещё 10 ледовых городков. В сквере им. Дзержинского в Дзержинском районе, в саду им. Миндовского в Индустриальном районе, в парке «Счастье есть» и у Дворца культуры «Урал» в Кировском районе, у универсального Дворца спорта «Молот» и сквере им. Розалии Землячки в Мотовилихе. В Орджоникидзевском районе пермяков ждут в парке им. Чехова и на площади у клуба им. Златогорского, в Свердловском районе городок появится у Дворца культуры им. Солдатова. В Новых Лядах ледовый городок будет работать на площади перед клубом «Юбилейный».

Также во всех районах Перми будет организована работа 64 катков, пройдут выставки, кинопоказы, концерты, театрализованные представления.

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