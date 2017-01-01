Участниками фестиваля «Преодоление. Дети — 2019» стали более 130 человек



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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Во Дворце культуры «Искра» состоялся фестиваль творчества для детей-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление. Дети — 2019». С 2015 года фестиваль поддерживает местное отделение партии «Единая Россия» Орджоникидзевского района в рамках регионального проекта «Преодоление», напомниает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.

Проект «Преодоление» создан для того, чтобы показать наиболее яркие достижения людей с ограниченными возможностями здоровья в творчестве, общественной деятельности.

Концертный зал «Искры» стал основной площадкой мероприятия. Гала-концерт прошёл с участием коллективов Свердловского района (общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха Пермского края), Кировского района (школа-интернат №154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) и Орджоникидзевского района (школа-интернат №4 для обучающихся с ОВЗ, школа-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей) и школ-интернатов Пермского края. Всего участниками фестиваля «Преодоление. Дети — 2019» стали более 130 человек. В фойе была организована выставка работ.

Программа фестиваля была посвящена Году театра и проходила под названием «Волшебная сила искусства» по следующим номинациям: вокальное исполнение, инструментальное исполнение, декоративно-прикладное творчество, танцевальное исполнение, художественное творчество, актёрское мастерство, технические изобретения и компьютерные разработки.

Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья зародился в Орджоникидзевском районе в 2003 году и до 2015 проводился ежегодно. За эти годы на разных площадках он собрал тысячи особенных пермяков. По инициативе общественности, депутатского корпуса, районной и городской власти было принято решение о возрождении фестиваля. С 2015 года фестиваль поддерживает местное отделение партии «Единая Россия» Орджоникидзевского района в рамках регионального проекта «Преодоление».

«Возрождение традиций — это всегда прекрасно. Сегодня на этой концертной площадке выступили настоящие артисты, которые запомнятся всем присутствующим своими талантами и мастерством. Очень хочется пожелать всем участникам концерта успехов в учёбе, творческих побед, и пусть в этом наступающем Новом 2020 году все мечты сбудутся. А проект будет продолжен, само название говорит за себя — «Преодоление», значит, все вместе мы преодолеем все преграды!» — сказала координатор регионального проекта «Преодоление» партии «Единая Россия», заместитель главы администрации Перми Лидия Королёва.

Все участники фестиваля награждены дипломами и памятными подарками.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Со словами приветствия к ребятам со сцены обратились координатор регионального проекта «Преодоление» партии «Единая Россия», заместитель главы администрации Перми Лидия Королёва, депутат Государственной думы Алексей Бурнашов, депутат Пермской городской думы Олег Бурдин, региональный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Александр Ивонин, начальник департамента социальной политики администрации города Перми Юлия Овсянникова, глава администрации Орджоникидзевского района Перми, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Орджоникидзевского района Евгений Карабатов, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова.

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