«Азот-ТВ» — серебряный призёр международного конкурса



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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Корпоративное телевидение филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» стало обладателем диплома за второе место в международном конкурсе «Медиалидер-2019» в номинации «Лучшее корпоративное телевидение». О награде сообщает пресс-служба предприятия.

«Медиалидер» — международный конкурс, выявляющий лучшие корпоративные газеты, журналы, digital-издания, ведущие сайты, интернет-порталы, теле- и радиопрограммы, страницы, группы в социальных сетях, специальные издательские проекты. Ежегодно в конкурсе участвуют крупнейшие компании разных отраслей со всей страны. В этом году жюри приняло решение отметить «Азот-ТВ» в номинации «Лучшее корпоративное ТВ». В тройку лидеров также вошли такие крупные компании, как ООО «УК «Колмар» и ООО «Газпром добыча Уренгой». Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— Корпоративное телевидение «Азот-ТВ» не в первый раз получает награды высокого уровня. В этом году наша команда создала новые телевизионные проекты, которые были высоко оценены компетентным жюри — профессионалами в области средств массовой информации. Жизнь на заводе не ограничивается только производством и работой, это, прежде всего, ещё и люди — высококлассные специалисты, интересные личности, которыми мы гордимся. Именно в этом пресс-служба филиала «Азот» находит вдохновение на создание проектов.