Пермяков приглашают проверить уровень правовой грамотности



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В течение недели, с 4 по 10 декабря 2019 года, любой житель Прикамья в возрасте от 14 лет может принять участие в написании III Всероссийского правового (юридического) диктанта и проверить свои познания в юриспруденции. О возможности онлайн и очно проверить свою правовую подготовку сообщают организаторы диктанта.

Протестировать свою правовую грамотность можно будет на сайте http://юрдиктант.рф/ . Сейчас здесь доступна общая информация, задания появятся в момент старта акции.



Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов теста за 60 минут. Отдельный блок — по теме государственной регистрации прав, геодезии и картографии.



Кроме того, 6 декабря в 12:00 (по местному времени) во всех регионах страны откроются площадки для очного написания диктанта. В Перми это можно будет сделать в ПГНИУ, в аудитории 87 пятого корпуса (ул. Дзержинского, д. 2). Организаторы будут читать вопросы, а участники смогут отвечать на них через электронные устройства.



Каждый участник в итоге получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте можно будет сделать «работу над ошибками».



Напомним, впервые Всероссийский юридический диктант прошёл в 2017 году по инициативе Ассоциации юристов России. В 2018 году в нём приняли участие 165 тыс. человек по всей стране, а Пермский край по числу участников занял седьмое место.

Соорганизаторами диктанта являются Ассоциация юристов России и «Деловая Россия», партнёрами выступили Министерство иностранных дел Российской Федерации, ФГБУ «Редакция «Российской газеты», Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Европейская юридическая служба.