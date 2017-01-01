Суд признал право пермячки оплачивать образовательные услуги индивидуального предпринимателя материнском капиталом

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Орджоникидзевский суд Перми признал законным использование материнского капитала для оплаты дошкольного образования. Как сообщает пресс-служба суда, такое решение было принято после рассмотрения иска жительницы Перми.

Пермячка обратилась в суд с требованием к Управлению Пенсионного фонда РФ в Орджоникидзевском районе Перми, в котором просила признать решения об отказе в распоряжении средствами материнского капитала незаконными; возложить обязанность по направлению средств на оплату услуг по содержанию детей в частном детском садике.

Как установлено судом, истец является матерью двоих несовершеннолетних детей. В мае 2019 года истец заключила с частным дошкольным образовательным учреждением, в лице индивидуального предпринимателя, договоры на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми с условием оплаты услуг за счёт материнского капитала.

Пенсионный фонд отказал пермячке в распоряжении средствами материнского капитала, указав, что перечисление средств материнского капитала на счета индивидуальных предпринимателей не представляется возможным, поскольку федеральным законом предусмотрено направление средств на оплату платных образовательных услуг и иных связанных с получением образования детьми расходов только на счета образовательных организаций. Кроме того, к заявлению о распоряжении средствами должен был быть приложен расчёт размера платы за содержание.

Ответчик в судебное заседание не явился, представителем Пенсионного фонда представлены письменные возражения, в которых указано, что решение Пенсионного фонда является законным.

Проанализировав действующее законодательство, представленные документы, Орджоникидзевский районный суд пришёл к выводу о наличии у истицы права на распоряжение средствами материнского капитала посредством направления его на оплату стоимости услуг по содержанию детей по заключённым договорам. По мнению суда первой инстанции, запрет фонда на использование материнского капитала на оплату оказываемых индивидуальным предпринимателем платных образовательных услуг основан на неправильном толковании правовых норм.

Решение суда в законную силу не вступило.