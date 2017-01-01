В Перми за год оборот розничной торговли вырос на 0,4%



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Оборот розничной торговли Перми в январе — сентябре 2019 года составил 265,8 млрд руб., или 100,4% (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду 2018 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот общественного питания — 12,4 млрд руб., или 103,8%. В январе — сентябре 2019 года продано пищевых продуктов и табачных изделий на сумму 118,8 млрд руб., непродовольственных товаров — на 147,0 млрд руб. (в сопоставимых ценах соответственно 100,2% и 100,7% к уровню января — сентября 2018 года).