В Большесосновском районе депутаты не приняли бюджет на 2020—2022 годы



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Депутаты Земского собрания Большесосновского района на пленарном заседании не приняли бюджет муниципалитета на 2020—2022 годы. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на депутата Татьяну Селеткову.

Глава муниципального района Вячеслав Бурков находится в отпуске, и проект бюджета представляла замглавы Анна Пермякова.

«Вопросов у депутатов было много, но докладчик не смогла на них ответить. Кроме того, на заседании не было представителей финансового управления администрации района. Поэтому рассматривать проект не было смысла»,— цитирует депутата издание.

При этом Слеткова отметила, что «заседание проходило в спокойной и деловой обстановке». Депутат добавила, что до конца месяца, скорее всего, состоится внеочередное заседание, на котором проект бюджета рассмотрят повторно.