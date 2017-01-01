Глава Юсьвинского района оштрафован за несвоевременные ответы на запросы граждан

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Мировой суд оштрафовал главу Юсьвинского района Михаила Евсина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, чиновника признали виновным в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ).

О нарушении порядка рассмотрения заявлений в ведомство сообщили два местных жителя. Установлено, что по двум письменным обращениям граждан по вопросам социального значения ответы в установленный законом 30-дневный срок не даны. После проверки информации прокуратура возбудила два административных дела.

Решением суда по каждому из них глава района оштрафован на 5 тыс. руб.