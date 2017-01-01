«Молот-Прикамье» победил китайский клуб в овертайме

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Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» вчера завершил домашнюю серию матчей с китайскими командами игрой против ХК «Ценг Тоу». Пермяки сумели одержать победу в овертайме 3:2.

У пермяков шайбы на счету Дениса Скатова и Артёма Прохорова. Победный удар в овертайме нанёс Павел Жирнов.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Такие игры интересны для болельщиков, хоть большую часть игры не было голов, но было обилие моментов. Вратарь соперника держал команду в игре. Когда забили два гола, немного расслабились. После первой пропущенной шайбы думал взять тайм-аут, но не хотел давать шанса сопернику подготовиться. Но тут же последовало удаление, пропустили второй гол.

Нужно уметь играть до конца, терпеть, играть на команду. Но два очка есть два очка. Ребят не могу упрекнуть и в чём-то обвинить. Многое не получается, но мы терпеливо работаем. Команда строится, и это видно, по крайней мере нам. Очень тяжёлая игра. Всех с победой.

В ближайшее время «Молот-Прикамье» отправится в выездное турне по маршруту Пенза, Тольятти, Самара.

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