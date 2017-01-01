Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 3 декабря

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Классовая подмена. Разбираемся, почему в Перми нет и не будет элитного жилья.

Георгий Ткаченко: Инициативное бюджетирование доказало свою эффективность. Заместитель председателя комитета по бюджету краевого парламента — об особенностях главного финансового документа края.

Верной дорогой. В Пермском крае выбрали четырёх глав из 26.

Сложные проценты. Ставки по ипотеке падают, но застройщиков ждёт лишь краткосрочный рост продаж.

К вам едет МФЦ. Многофункциональные центры Пермского края предоставляют услугу выездного обслуживания.

Тимофей Чащихин: Ситуация с НТО меняется к лучшему. Депутат Пермской городской думы — о поиске компромисса между бизнесом и властью.

Фермеры вышли на старт. В Пермском крае начала работать новая программа поддержки сельхозпроизводителей.

По дому звонит колокол. Изменение федерального законодательства автоматически увеличило количество проблемных домов.

«Выше, круче и Алёша». Депутаты краевого парламента закончили осеннюю сессию на позитивной ноте.

Илья Шулькин: Преобразования должны стать драйверами роста. Депутат заксобрания и руководитель проектного офиса «Пермь-300» — об исполнении бюджета, подготовке к юбилею, новой программе капремонта, субсидировании «Теплоэнерго» и медицинских отходах.

Перейти грань. В Екатеринбурге в девятый раз прошёл международный фестиваль современной хореографии «На грани».

Пять дней в Екатеринбурге. Этого недостаточно, чтобы полностью изучить культурную жизнь столицы соседнего региона.

В пространстве мифа. В Пермской художественной галерее работает выставка Альфиза Сабирова.

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