Семье пострадавшего от собак ребёнка выделят 300 тыс. руб.

Твитнуть Поделиться Поделиться

Семье пострадавшего от нападения бродячих собак ребёнка выделят 300 тыс. руб. и окажут психологическую поддержку. Об этом сообщает «КП в Перми» со ссылкой на администрацию города.

Из резервного фонда администрации Перми будут выделены 300 тыс. руб. для помощи семье мальчика, пострадавшего от нападения собак на Висиме. Такое решение принял мэр Перми Дмитрий Самойлов. Будет организована психологическая поддержка семьи, социальное сопровождение берёт на себя городское отделение минсоцразвития края, сообщает издание.

Напомним, что в пятницу, 29 ноября, на детей в микрорайоне Висим напала стая бродячих собак. Один мальчик сильно искусан. Ребеёка спасли местные жители. В тяжёлом состоянии его отправили в больницу. Сейчас мальчик в реанимации.