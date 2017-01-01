В Пермском крае ещё 300 тыс. жителей могут пользоваться 4G

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

С начала 2019 года «МегаФон» запустил в Пермском крае более 50 базовых станций стандарта LTE. Теперь передача данных в гаджетах стала быстрее для ещё 300 тыс. жителей края, сообщает пресс-служба компании.

В результате только за последний месяц интернет-аппетиты пермяков выросли на 78% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

4G-скорости «МегаФона» позволяют жителям края быстро загружать интернет-данные и смотреть прямые трансляции и видео онлайн без задержек.

Илья Головнин, директор «МегаФона» в Перми:

— Объём информации, которую пермяки скачивают в интернете, увеличивается с каждым днём. Одновременно с этим растёт и желание людей загружать все данные из сети мгновенно — для этого нужны хорошие скорости. В этом году мы значительно расширили сеть четвёртого поколения в Пермском крае: только за последние 10 месяцев объём строительства 4G-базовых станций «МегаФона» в нашем регионе увеличился в два раза в сравнении с прошлым годом. Сегодня самый высокоскоростной интернет доступен нашим абонентам в 85 населённых пунктах области.

Новые объекты связи появились в Перми, Березниках, в Чайковском, Соликамске. Для устойчивого покрытия сети инженеры «МегаФона» построили базовые станции не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах региона: мобильный интернет стал быстрее в сёлах Башкултаево, Култаево, Большой Букор, Фоки, Фролы, Калинино, Мысы, в посёлках Мулянка, Марковский, в деревнях Марково (Чайковский район), Сибирь (Пермский район), Гаревая, Демидково (на территории санатория «Демидково»).

Благодаря запуску базовой станции в селе Хохловка, оценить скоростной 4G-интернет «МегаФона» теперь могут сотрудники и гости первого на Урале музея деревянного зодчества — «Хохловка». Доступ к скоростному 4G-интернету появился и в Кунгурском районе в деревне Белая гора, в коттеджных посёлках Южный Ветер, Новое Заполье, а также на территории садоводческих товариществ «Черёмушки», «Нагорный», «Рябинушка».

Масштабное строительство 4G-сети в этом году инженеры «МегаФона» провели в Краснокамске. Ещё более комфортные скорости передачи данных связисты обеспечили в Ледовом дворце, а также в ряде социально значимых объектов: Краснокамской городской больнице, диспансере №4 и отделении МФЦ.

По данным Роскомнадзора , сегодня у «МегаФона» самая масштабная сеть базовых станций в стране, которая обеспечивает самый быстрый мобильный интернет, по анализу замеров миллионов пользователей приложения SpeedTest от Ookla.