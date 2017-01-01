«Парма» арендовала форварда «Химок» и бывшего игрока «Урал-Грейта»

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Евгений Валиев Фото: БК "Химки"

Ряды пермского баскетбольного клуба «Парма» пополнил форвард БК «Химки» Евгений Валиев (рост — 205 см, вес — 100 кг). Между клубами подписано соглашение об аренде до конца нынешнего сезона.

29-летний баскетболист уже знаком пермским болельщикам, так как в сезоне 2005/06 годов выступал за «Урал-Грейт». Далее несколько сезонов он выступал сначала за «Триумф», затем за «Зенит» из Санкт-Петербурга.



Летом этого года подписал соглашение с «Химками», но принял участие всего в одном матче Единой лиги ВТБ.



Является победителем Универсиады-2013. Дважды бронзовый призёр Единой лиги ВТБ (в составе «Зенита»). Финалист Кубка России — 2016 (в финале «Зенит» уступил «Парме»).