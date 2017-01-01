Пермяки услышат лучшую рождественскую музыку со всего мира

Пермская краевая филармония приглашает на VI Международный Рождественский фестиваль

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Фото: Пермская краевая филармония

С 14 декабря по 13 января Пермская краевая филармония проводит VI Международный Рождественский фестиваль. О его программе сообщают в филармонии.

Миссия фестиваля — объединить в одном музыкальном поле два христианских Рождества — католическое и православное, музыку светскую и храмовую.

Всё мировое музыкальное богатство Рождества, атмосфера света и любви ждут вас с 14 декабря по 13 января.



Откроет фестиваль 14 декабря европейский камерный оркестр «Виртуозы Италии»

Знаменитый камерный оркестр I Virtuosi Italiani под руководством дирижёра Альберто Мартини исполнит музыку высокого барокко (6+).

«Виртуозы Италии» появились в 1989 году, а сегодня считаются одним из самых сильных и ярких камерных оркестров на мировой музыкальной сцене. В отличие от большинства камерных оркестров, этот коллектив блестяще исполняет не только барочные и классические шедевры, но и современную музыку, в том числе и джаз. Представляя слушателям барочный репертуар, «Виртуозы Италии» великолепно играют на инструментах соответствующей эпохи.

Музыканты много гастролируют. «Виртуозам» доводилось выступать перед Пмиииииииииииииии ссапой Римским в Зале Нерви в Ватикане, в Южной Америке, а также в Королевском Альберт-холле в Лондоне. Оркестр часто сотрудничает со всемирно известными солистами и дирижёрами.

В красочной программе концерта — итальянские композиторы эпохи барокко А. Корелли, А. Лотти, Т. Альбинони, А. Вивальди, Ф. Джеминьяни, Л. Винчи, а также один из величайших композиторов той эпохи, английский подданный немецкого происхождения Г.-Ф. Гендель.

19 декабря слушателю будет представлена новая концертная программа «НОЧЬ РОЖДЕСТВА» (6+), которую подготовили Академический хор «Млада» и солистка Пермской краевой филармонии — органистка Евгения Камянская.

Хор «Млада» — известный молодёжный коллектив высокого профессионального уровня, культурный бренд Перми и Пермского края. Хор с успехом выступает с сольными концертами на самых престижных сценах России и за рубежом. Бессменный руководитель хора — заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова.

В программе концерта — музыка, написанная в разное время, в разных странах и разных жанрах, покорившая сердца публики во всём мире. Будут и самые настоящие колядки, и знаменитые сочинения, которые принято называть популярной классикой, и красивые рождественские песни под завораживающие звуки органа.

21 декабря

Камерный оркестр под управлением народного артиста Республики Татарстан Игоря Лермана с концертной программой «ОПЕРЕТТА-ГАЛА» (6+).

Камерный оркестр Игоря Лермана основан в 1988 году в Набережных Челнах. Известный многим под названием «Провинция», коллектив Лермана за годы своего существования заслуженно завоевал репутацию одного из лучших камерных оркестров страны. По мнению прессы и публики, манеру игры оркестра отличают высочайшее мастерство, изящество и отточенность музыкального рисунка, а также полная эмоциональная отдача оркестрантов и дирижёра. Репертуар оркестра включает сочинения нескольких эпох — от музыки барокко до произведений наших современников.

На концерте прозвучат замечательные арии, сцены и дуэты из оперетт Имре Кальмана «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка», а также «Заздравная» песня легендарного композитора Исаака Дунаевского из кинофильма «Весна».

23 декабря

Рождественский концерт Пермской хоровой капеллы мальчиков (6+).

В преддверии рождественских праздников прозвучит «Рождественская оратория» французского композитора Камиля Сен-Санса. Сочинение, пленяющее своей мелодической красотой. Его музыка нежна и напевна, в ней ощущаются заимствования не только из Баха, в подражание которому написана пасторальная прелюдия, звучащая в начале оратории, но и из французских народных песенок, что придаёт произведению необычайно светлый и романтичный характер. «Рождественская оратория» Сен-Санса — волшебная музыка, создающая тихое и радостное настроение.

В новом прочтении предстанет в этот вечер одно из значительнейших произведений Георгия Свиридова — «Отчалившая Русь» для голоса и фортепиано на стихи Сергея Есенина. Пермский композитор Дмитрий Батин сделал переложение этого произведения для хора и оркестра.

24 декабря

Трансляция записи концерта от 20 декабря 2018 г. из концертного зала имени С. В. Рахманинова, г. Москва.

Повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832) стала основой музыкально-литературной композиции (6+).

Насладиться сочным, красочным языком произведения Гоголя позволит его прочтение мастерами художественного слова — актрисой театра Моссовета Анной Гарновой и актёром Московского театра имени Пушкина Александром Арсентьевым.

Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова под управлением Владимира Андропова и Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого исполнят фрагменты из опер и балетов, рождественские колядки, лирические и шуточные украинские народные песни, в которых лучше всего обрисовывается характер гоголевских героев.

25 декабря

Совместное выступление оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением Галины Токаревой и баянного дуэта из Санкт-Петербурга SiBDUO (6+).

Лауреат международного конкурса-фестиваля оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии под управлением Галины Токаревой каждый год радует слушателей концертными программами. Среди них — «Двойное оБАЯНие» и «НОВОГОДНЯЯ КАРУСЕЛЬ», познакомившие пермских слушателей с баянным дуэтом SiBDUO.

Новая встреча с пермским оркестром и дуэтом из Санкт-Петербурга состоится в премьерной программе «SiBDUO ПРЕДСТАВЛЯЕТ...».

В программе концерта — пьеса «Восемь восьмых» Натальи Хондо, «Карагоды весны» и «Линия сердца» Артёма Нижника, «Балканская рапсодия» Вячеслава Семёнова и «Цыганская рапсодия» Виктора Гридина, а также другие произведения для баяна и оркестра народных инструментов, созданные отечественными композиторами. Завершит концерт зажигательная виртуозная «Лезгинка» Андрея Бызова.

28 декабря

Яркую оригинальную программу для саксофона и органа представят музыканты из Германии — Сергей и Соня Черепановы (6+).

Сергей Черепанов — известный российский органист, лауреат международных конкурсов, в настоящее время проживающий в Германии.

Соня Черепанова (альт-саксофон) — дочь органиста. Студентка второго курса Высшей школы музыки в Любеке, занимается в классе профессора Рико Гублера.

В концертной программе «Классика встречает джаз» соединятся европейская классика и американский джаз. Известные произведения европейских композиторов XIX—XX веков предстанут в неожиданном звучании дуэта орган+саксофон и станут темой для джазовых импровизаций. А также прозвучит музыка Американского континента — композитор XX века Джером Керн и наш современник джазовый пианист Майк Гарсон.

29 декабря

Программа «Новогодняя ракета вокруг света, или Король орган объявляет праздник!» (6+)

В программе — музыка И.-С. Баха, Г. Пёрселла, А. Вивальди, Э. Грига, С. тен Хольта, А. Петрова, органные импровизации и новогодние мелодии

30 декабря

Ансамбль солистов «КВАРТЕТ «КАРАВАЙ» Пермской краевой филармонии представляет программу «Предкарнавальная ночь» (6+).

В программе — популярные мелодии И. Дунаевского, А. Пахмутовой, А. Зацепина, Г. Гладкова, музыка из кинофильмов.

31 декабря

Ансамбль солистов «ХОРУС-КВАРТЕТ» Пермской краевой филармонии с программой «Двадцатый новый год Хоруса» (6+).

2 января

Малыш и Карлсон — персонажи, хорошо знакомые с детства всем, кто читал книги известной шведской писательницы Астрид Линдгрен или смотрел замечательный советский мультфильм.

Персонажи сказки оживут в удивительном соединении разных видов искусств — художественного чтения, музыки и песочной анимации (6+).

Мастер художественного слова Рустем Галич поведает о весёлых приключениях Малыша и Карлсона. Его рассказ прозвучит с музыкальным сопровождением органистки из Казани Лады Лабзиной. Колдовать с песком будет художница Елена Полторацкая. На подсвеченном столе она нарисует иллюстрации, которые будут транслироваться на большой экран. Одна песочная картина по сюжету будет плавно переходить в другую.

3 января

Звуки Рождества: орган и арфа (6+)

Лауреат международных конкурсов Павел Когоут, орган;

Лилия Ахметова, арфа.

5 января

Победительница международного конкурса «Романсиада-2002»

Ирина Крутова, сопрано (Москва) (6+);

ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной,

художественный руководитель и главный дирижёр —

лауреат международных конкурсов Дмитрий Дмитриенко.

6 января

Серебряное копытце (6+)

Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной,

художественный руководитель и главный дирижёр —

лауреат международных конкурсов Дмитрий Дмитриенко;

Вячеслав Корниченко, художественное слово;

Лилия Чистина, песочная анимация.

В программе — уральские сказы Павла Бажова в сопровождении музыки В. Городовской, Н. Будашкина, П. Чайковского, М. Мусоргского

7 января

Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии,

художественный руководитель и главный дирижёр —

народный артист России Владислав Новик.

В программе — духовная музыка Д. Бортнянского, А. Лядова, П. Чеснокова, А. Вискова, колядки (6+)

8 января

Мировую известность пианисту Павлу Нерсесьяну принесла победа на престижном международном конкурсе в Дублине в 1991 году. После этого для него распахнулись двери лучших залов мира. «Его романтическая свобода, нежелание подчиняться привитым нормам и условностям равно восхищают и привлекают», — писал один из самых авторитетных журналов о классической музыке Gramophone. Попасть на его концерт — огромное везение.

На сцене Органного зала прославленный пианист исполнит музыку Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Муцио Клементи и Франца Шуберта (6+).

13 января

Закрытие фестиваля (6+)

Камерный оркестр Kremlin, созданный в 1991 году дирижёром Мишей Рахлевским, объединил в себе талантливых российских музыкантов и прочно занял место в ряду ведущих камерных коллективов как в России, так и за рубежом.

Музыкальная программа, с которой оркестр выступит на закрытии VI Международного Рождественского фестиваля, включает два отделения классической камерной музыки.