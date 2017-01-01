На начавшейся неделе несколько десятков пермских домов останутся без воды



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Фото: Yandex.ru

На начавшейся неделе запланировано несколько отключений водоснабжения в районах города. Об этом сообщают в компании «Новогор-Прикамье».

С 10:00 5 декабря до 10:00 6 декабря без воды останутся дома по ул Стахановской 1, 3, 5, 7а.

В субботу, 7 декабря, сотрудники «Новогора» проведут аварийно-восстановительные работы по ул. Дружбы, 16. По этой причине без холодного водоснабжения с 10:00 до 19:00 останутся жители домов по ул. Дружбы, 11, 13, 15а, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30; ул. Технической, 1, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8 и ул. Тургенева, 20.

С 10:00 субботы, 7 декабря, и до 10:00 воскресенья, 8 декабря, воду отключат в домах по ул. Боровой, 24, ул. Василия Каменского, 19, 21, 23, 25, 32, 36 и ул. Гатчинской, 11.