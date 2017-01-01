Политконсультант Леонид Давыдов рассказал о роли телеграм-каналов в региональной политике, уходе Курентзиса и новых правилах для застройщиков

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Политконсультант Леонид Давыдов, работающий с губернатором Максимом Решетниковым, в интервью «Коммерсантъ Прикамье» поделился своими взглядами на идущие в регионе политические и социально-экономические процессы. Консультант рассказал о том, какую роль в политической жизни региона играют телеграм-каналы, какова роль краевых властей в отъезде Курентзиса, и том, чего не стоит бояться пермским застройщикам.

Леонид Давыдов отметил, что он «просто собеседник губернатора, не более того». «Всегда должен быть «серый кардинал», и он всегда, как рассказывают, в Перми был. На него списывается весь негатив, происходящий в регионе, всеми недовольными», — пояснил Давыдов.

По словам политконсультанта, «предохранительным клапаном» и «каналом обратной связи» для пермской оппозиции сегодня являются анонимные телеграм-каналы: «Сейчас критика главы региона идет в режиме «нон-стоп». Немного странно выглядит позиция правоохраны в данном контексте в связи с отсутствием уголовных дел о клевете на госвласть. Сочувствую авторам каналов. По их заметкам видно, как они страдают: от отсутствия денег, карьеры».

Впрочем, далее Давыдов говорит о том, что деньги на содержание телеграм-каналов всё же платятся представителями элиты. И что их существование — это «уже хорошо», потому что если бы их не было, то о тревогах элиты можно было бы только догадываться.

Рассказал Леонид Давыдов и о своих воззрениях на конфигурацию взаимотношений «бизнес — власть» в регионе. По его словам, «присутствие в парламенте представителей крупного бизнеса оправдано. Они хотят понимать, куда их налоги идут. Такое можно только приветствовать.

Есть и такие финансово-промышленные группы, которые не хотят участвовать в развитии региона. Но есть те, кто очень хочет и усиливает своё влияние. Одних нужно больше вовлекать, другим сказать: «не теряйте края». По словам Давыдова, задача губернатора на самом деле одна: «он дирижёр — не создаёт звук, он его «распределяет». Глава региона — арбитр. Должен собрать налоги и распределить их, не забывая ни социальные статьи, ни развитие».



Ряд вопросов касался культурной политики, в частности, ухода Теодора Курентзиса. По мнению эксперта, большой ошибкой было назначить дирижёра на хозяйственную должность: «Его надо было ставить главным приглашённым дирижёром. Но ни в коем случае не ставить над директором театра. Человеку, который бывает в Перми считаное количество раз в году, трудно тащить репертуар. Мне кажется, тогда кто-то принял не совсем продуманное решение».

Влияние приезда Владимира Кехмана на решение Курентзиса уехать из Перми Давыдов называет надуманным: «Мне кажется, Теодор Курентзис сейчас об этом жалеет. Говорят, что приедет в декабре. Теперь как художественный руководитель Дягилевского фестиваля лично расскажет о программе предстоящего мероприятия. Теперь он будет заниматься фестивалем по-другому. Сейчас у него жёсткий контракт с директором театра, который теперь заказчик. Поменялись роли. Кажется, для общества, которое ждёт нового этапа сотрудничества региона с маэстро, такой формат даст больше».

Давыдов также высказал своё мнение по поводу пермских застройщиков.

«Пермские строители измучили себя фейком, что власть их всех задушит, а на их место придут столичные девелоперы. Дорогие мои! Какие москвичи на пермскую экономику строительства придут?! Из этого вытекает второй фейк: норма прибыли, которая была у застройщиков в нулевые, должна сохраниться. Но, ребята, теперь нет этой нормы прибыли. Вы либо будете жить по средствам, либо вас не будет. Причём не из-за желаний губернатора, президента или кого угодно, а из экономических соображений. Надо создавать комфортную среду, а не «голые» метры. Такое востребовано всё меньше. Строители пишут в анонимных каналах, что цены на метр дорогие из-за того, что власти повесили на них дополнительные расходы. Пардон, но покрывать их застройщики должны из прибыли, а не за счёт покупателя. Если вы нерентабельны, так меняйте экономику строительства. Отрасль меняется, и не желаниями губернатора, это федеральный тренд!» — заявил Дывыдов.