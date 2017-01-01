Солистка Пермской оперы удостоена Национальной оперной премии

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Надежда Павлова

Фото: Пермский академический театр оперы и балета

Солистка Пермской оперы Надежда Павлова стала лауреатом IV Национальной оперной премии «Онегин». Премия была вручена вчера, 1 декабря, на сцене Михайловского театра, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

Надежда Павлова стала лауреатом в номинации «Примадонна» за исполнении партии Лючии в опере Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Также на победу в данной номинации претендовали Дарья Терехова (партия — Бьондетта, Московский музыкальный театр им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко, «Влюбленный дьявол» А. Вустина) и Елена Максимова (Миляева) (партия — Татьяна, Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье», «Евгений Онегин» П. Чайковского).

Премия «Онегин» была учреждена в 2016 году с целью популяризации российского оперного искусства и содействия его развитию. В этом году премия «Онегин» вручалась в девяти конкурсных и семи специальных номинациях.