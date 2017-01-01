Букмекеры дают «Парме» фору в 9,5 очков в матче с «Зенитом»

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Букмекерские конторы считают «Зенит» из Санкт-Петербурга абсолютным фаворитом в ближайшей игре с пермским баскетбольным клубом «Парма».

На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1,17. На победу гостей — 5,10. При этом пермякам даётся фора в 9,5 очка.

Игра состоится во вторник, 3 декабря.

Отметим, что в рамках Единой лиги ВТБ команды друг с другом сыграли шесть раз и все матчи остались за командой из Санкт-Петербурга. Но однажды «Парме» удалось взять верх — в финале Кубка России 2016 года.

«Зенит» сейчас расположился на восьмой строчке в турнирной таблице (четыре победы, четыре поражения), «Парма» — на предпоследней, 12-й (две победы, шесть поражений).