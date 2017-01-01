Рабочая неделя в Перми будет тёплой и снежной


Дмитрий Енцов журналист
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Погода

Первая рабочая неделя декабря в Перми, со 2 по 6 декабря, ожидается относительно тёплой, с обильными снегопадами.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, самым тёплым днём будет пятница, когда температура воздуха поднимется до -1°, самым холодным — четверг, когда температура воздуха опустится до -12°.

Самая холодная ночь ожидается со среды на четверг с -15°.

При этом почти во все дни будет высокая вероятность снегопадов.

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