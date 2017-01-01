Декабрь будет аномально тёплым и умеренно снежным



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Из-за преобладания юго-западных воздушных потоков на территории Прикамья установится аномально теплая для первого месяца зимы температура воздуха, которая будет значительно выше нормы. Такой долгосрочный прогноз на декабрь делают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Первая пятидневка декабря ожидается вполне обычной по характеру погоды. В ночь на понедельник, 2 декабря, на всей территории региона пройдут умеренные снегопады, в Перми также завершится длительный сухой период. После этого ожидается понижение температуры до -8…-13 градусов. Умеренно морозная погода сохранится до 5 декабря.

Начиная с 6 декабря прогнозируется прохождение серии западных циклонов. Ожидается большое количество осадков на севере края, также вероятны оттепели до 0…+2. В отдельные дни температура воздуха может превысить норму на 10 градусов, а осадки могут выпадать в виде дождя.

В первую декаду декабря на юге Пермского края температурные показатели будут выше нормы на 3-4 градуса, а на севере на 5. Во второй декаде, по данным синоптиков, температурные аномалии могут еще увеличиться и достичь 6-7 градусов. Лишь в последние десять дней 2019 года температура воздуха приблизится к норме, также в конце месяца возможны арктические вторжения.

Что касается распределения осадков, то их ожидается около и немного больше нормы.