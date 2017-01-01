Прокуратура обязала установить на тротуарах Кудымкара ливнёвки

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По сообщению пресс-службы прокуратуры Пермского края, в Кудымкарскую городскую прокуратуру поступило обращение о некачественном ремонте тротуаров по ул. Братчикова.

Реконструкция проводилась по муниципальному контракту от 24 июля 2019 года. В технической документации укладка ливневой канализации под тротуарами не была предусмотрена. В результате чего, вода застаивалась в кювете, а дорога была разрушена.

Причиной нарушений послужило ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами администрации при проектировании и подготовке технического здания. В главе города Кудымкара внесено представление.