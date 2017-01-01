В Мотовилихе открылся новый общественный центр

Твитнуть Поделиться Поделиться

Новый общественный центр «Вечерняя Пермь» находится на улице Дружбы, 12. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в городе работает 42 общественных центра, ими пользуется более 180 организаций. Так, в Мотовилихинском районе насчитывается 28 некоммерческих организаций, которые пользуются услугами общественных центров.

Центр «Вечерняя Пермь» адаптирован для людей с особенностями здоровья: при входе установлен пандус, санузел оборудован поручнями, есть кнопки вызова вахтера.