В Мотовилихе открылся новый общественный центр


Кристина Бабушкина
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Новый общественный центр «Вечерняя Пермь» находится на улице Дружбы, 12. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в городе работает 42 общественных центра, ими пользуется более 180 организаций. Так, в Мотовилихинском районе насчитывается 28 некоммерческих организаций, которые пользуются услугами общественных центров.

Центр «Вечерняя Пермь» адаптирован для людей с особенностями здоровья: при входе установлен пандус, санузел оборудован поручнями, есть кнопки вызова вахтера.

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