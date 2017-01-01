Телеканал «ВЕТТА 24» вышел в цифровое вещание на ОТР

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Утром 29 ноября запустилось цифровое вещание телеканала «ВЕТТА 24» на Общественном телевидении России (ОТР). Об этом сообщается на сайте региональной телекомпании.

Вещание телеканала «ВЕТТА 24» на девятой кнопке первого мультиплекса будет утром с 6:00 до 9:00 часов и вечером с 17:00 до 19:00.

На данный момент телеканал «ВЕТТА 24» также доступен для всех абонентов кабельных операторов Прикамья на 21 кнопке, в пакетах спутникового оператора «Телекарта», на сайте vetta.tv, в приложениях Vintera TV, Peers TV, Lime HD и «Яндекс ТВ».