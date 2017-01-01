Губаху, Гремячинск, Горнозаводск и Кизел посетил ансамбль «Солисты Москвы»

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Значимое событие произошло в городах КУБа 14, 15 и 16 ноября: концерт дали участники струнного секстета камерного ансамбля «Солисты Москвы» под патронатом знаменитого музыканта Юрия Башмета. Визит стал возможен благодаря поддержке ПАО «Метафракс» и депутатам Законодательного собрания Армену Гарсляну и Марии Коноваловой, сообщает пресс-служба предприятия.

Возможность познакомиться с творчеством именитых деятелей искусства международного уровня была у жителей четырёх городов КУБа. «Солисты Москвы» дали концерты в Губахе, Гремячинске, Кизеле и Горнозаводске. Суммарно концерты посетили более 1100 человек.

Руководство ПАО «Метафракс» и депутаты Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян и Мария Коновалова на протяжении многих лет уделяют большое внимание культурно-образовательным проектам в городах КУБа. Одним из самых успешных проектов является фестиваль «Тайны горы Крестовой», ежегодно собирающий десятки тысяч зрителей.

Мария Коновалова, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Мы с коллегой Арменом Гайосовичем Гарсляном и ПАО «Метафракс» сделали этот удивительный подарок жителям нашего избирательного округа в преддверии доброго праздника Дня матери. При этом и артистам подарили благодарных зрителей. На концерты пришли люди разных поколений, начиная от самых юных, учеников музыкальных школ.

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