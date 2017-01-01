Уральский государственный камерный хор представит программу в память о трагедии в «Хромой лошади»

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Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии

Фото: Пермская краевая филармония

Программу «Пять веков русской духовной музыки» (6+) Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии представит в Органном зале в день десятилетия трагедии. О предстоящем концерте сообщает пресс-служба филармонии.

Художественный руководитель и дирижёр прославленного коллектива, народный артист России Владислав Новик посвящает это выступление всем жертвам пожара в клубе «Хромая лошадь», который произошёл ровно 10 лет назад — 5 декабря 2009 года.

Уникальная программа a capella позволит слушателям пройти путь длиной в пять столетий. Будет исполнен напев Валаамского монастыря «Днесь раждается от Девы» (XVI век) и прозвучат лучшие духовные песнопения таких русских композиторов, как Никола Дилецкий (XVII век); Дмитрий Бортнянский (XVIII век); Павел Чесноков, Николай Черепнин, Пётр Чайковский (XIXвек); Сергей Рахманинов, Георгий Свиридов, Альфред Шнитке (XX век) и наш современник Антон Висков.

Ранее программа «Пять веков русской духовной музыки» была представлена в Абхазии — в городах Гудауте, Пицунде и Сухуме, а 29 и 30 ноября её услышат в двух городах Германии: в храме г. Бад-Херсфельда и в соборе г. Кронберга.