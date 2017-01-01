В выходные в Чернушке выберут последнего депутата гордумы

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В это воскресенье, 1 декабря, в Чернушке пройдёт отложенное голосование по выборам в одномандатном округе №20.

За мандат депутата гордумы поборются экс-глава Чернушинского городского округа Иван Ратегов (самовыдвиженец), бывший председатель Земсобрания Чернушинского муниципального района Сергей Крылов (самовыдвиженец), пенсионерка Екатерина Глумова (КПРФ), замдиректора по экономике, финансам и правовым вопросам ООО «ЭнергоИнвест» Дмитрий Галашов («Единая Россия») и безработный Семён Деулин (ЛДПР).

Эти выборы станут заключительными в выборном цикле 2019 года. Проголосовать смогут 1,3 тыс. избирателей, а обеспечивать реализацию их избирательных прав будут 16 членов комиссий на двух УИК одномандатного округа №20.

Напомним, что 9 сентября ТИК Чернушинского городского округа признала выборы по округу №20 несостоявшимися, после того как Сергей Крылов снялся с выборов и Иван Ратегов остался единственным кандидатом. Как потом пояснил Сергей Крылов «КоммерсантЪ-Прикамье», он отказался от участия в выборах, потому что его главный оппонент Иван Ратегов «не должен быть депутатом».