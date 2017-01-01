Заведующая детсадом в Кунгуре незаконно получила из бюджета более 8 млн руб.

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Заведующая МАОУ «Средняя образовательная школа №13» в Кунгуре с 2016 по 2018 год завышала количество воспитанников, вписывая в табель более 40 человек, чтобы получить большее финансирование из бюджета Пермского края и Кунгура. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края,

Проверка прокуратуры началась после коллективного обращения воспитателей дошкольного учреждения. За три года было незаконно присвоено более 8 млн руб., которыми руководитель детского сада распоряжалась по своему усмотрению. В результате на заведующую возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере с использованием служебного положения».

По данным портала 59.RU, заведующая тратила присвоенные деньги на покупку мебели, игрушек и пособий для воспитанников сада, а также на стимулирующие выплаты для воспитателей.