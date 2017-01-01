«Новогор-Прикамье» поймали на попытке навязать абоненту обслуживание канализации

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Пермское УФАС России нашло нарушение в работе ООО «Новогор-Прикамье»: при заключении договора с абонентом была навязана услуга по обслуживанию бесхозного участка канализационной сети.

В результате УФАС России направило в компанию-арендатор пермского водоканала предупреждение о необходимости прекратить действия в течение 10 дней. В противном случае в ведомстве заведут против ООО «Новогор-Прикамье» антимонопольное дело.

В действиях арендатора пермского водоканала нашли нарушение пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». В Пермском УФАС посчитали, что в ООО «Новогор-Прикамье» навязывали собственнику здания по адресу Героев Хасана, 50 невыгодные для него условия договора.

При этом ООО «Новогор-Прикамье» занимает доминирующее положение на рынке как ресурсоснабжающая организация, и компания «проигнорировала антимонопольное законодательство, пытаясь при заключении единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с заявителем навязать абоненту эксплуатацию и обслуживание бесхозяйного участка канализационной сети».

При заключении договора холодного водоснабжения и водоотведения собственника здания на ул. Героев Хасана, 50 с ООО «НОВОГОР-Прикамье» в схеме разграничения обнаружились бесхозяйные сети водоотведения. При этом они были включены как расположенные в зоне ответственности собственника здания. Однако в Пермском УФАС посчитали, что отсутствовали процедуры по передачи сетей от местной администрации к обслуживающей организации.

Отсутствие акта передачи бесхозяйственного спорного участка сетей, по мнению пермских антимонопольщиков, «не является достаточным основанием для возложения ответственности за эксплуатацию таких сетей на заявителя как абонента». На этом основании там сделали вывод о том, что «ресурсоснабжающая организация переложила ответственность за содержание и эксплуатацию бесхозяйного участка сети водоотведения на абонента неправомерно».