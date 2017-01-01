Инвестиции в Чайковскую птицефабрику могут достичь 250 млн руб. Объём производства яиц там вырастет до 300 млн шт. в год

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

На ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» планируют в течение ближайших пяти лет провести модернизацию производства. В результате к 2025 году объём производства основной продукции предприятия должен вырасти до 300 млн яиц в год.

Об этом руководство птицефабрики рассказало во время рабочего визита губернатора Пермского края Максима Решетникова и министра сельского хозяйства и продовольствия региона Оксаны Бредневой.

По словам директора ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Петра Белькова, к 2025 году птицефабрика намерена завершить модернизацию производства. Предполагаемый объём инвестиций в этот проект — 250 млн руб.

На предприятии планируют провести полное технологическое обновление производства, от содержания и кормления птиц до сортировки яиц. В ближайших планах — завершение реконструкции мясного цеха. В рамках первого этапа строительства нового цеха уже возведён и функционирует склад-холодильник, оборудование которого позволяет сокращать потери при заморозке и хранении мяса. После завершения второго этапа и ввода

в эксплуатацию нового цеха целиком на предприятии ожидают увеличения объёмов производства продукции и улучшения её качества.

«В результате ввода в эксплуатацию нового цеха будет улучшено качество обработки мяса, — говорит директор ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Пётр Бельков. — Одновременно производительность труда должна возрасти в пять раз», — считает руководитель предприятия.

В 2018 году на предприятии провели модернизацию корпуса по выращиванию молодняка. Сумма затрат на проект по модернизации корпуса составила 37,5 млн руб. Птицефабрика получила субсидию в размере половины затрат на реализованный инвестпроект от краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия. Благодаря краевой поддержке предприятия птицеводства в регионе могут создавать новые и модернизировать существующее производство.

«Технологическое обновление производства у сельхозпроизводителей и предприятий-переработчиков сельхозпродукции — необходимое условие их развития. Комплексный подход к модернизации позволит Чайковской птицефабрике выйти в ближайшие несколько лет на принципиально другой уровень производительности, — говорит министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева. — Это должно привести к увеличению рентабельности производства».

В 2018 году в Пермском крае было произведено 1 млрд 299 млн яиц. За десять месяцев 2019 года уровень производства составил 108,1 млн яиц, что на 972,9 тыс. шт. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мяса скота и птицы в живом весе было произведено в 2019 году в Пермском крае 97 тыс. т. За период с января по октябрь 2019 года сельхозпроизводители Пермского края произвели 78 тыс. т мяса, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году в Пермском крае на поддержку модернизации производственных мощностей из краевого бюджета претендуют также ООО «Птицефабрика «Менделеевская» и АО «ПРДО Птицефабрика «Пермская».

Согласно порядку возмещения части прямых понесённых затрат, сельхозпроизводителям может быть возмещено до 50% от фактически понесённых затрат на модернизацию или реконструкцию объектов птицеводства.

Основной продукцией ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» являются куриные яйца. Сейчас предприятие производит 260 млн яиц в год. Это почти годовой объём потребления одного миллиона человек. За последние 30 лет объём производства яиц на птицефабрике вырос более чем в шесть раз. Помимо куриных яиц на птицефабрике производят более 75 видов продукции из мяса птицы. Более 70% из них приходится на продукцию глубокой переработки, в том числе колбасы, копчёности, филе в вакуумной упаковке. В Пермском крае реализуется порядка 56% мяса и 42% яиц, производимых на птицефабрике. Остальное экспортируется в соседние регионы, в том числе в Удмуртию, Башкортостан, Свердловскую и Самарскую области, а также в Крым. Ещё тридцать лет назад здесь производилось только 40 млн яиц в год. На предприятии также производят в год 1500 т витаминно-травяной муки. Это закрывает собственные потребности птицефабрики, а также позволяет продавать её в другие регионы России.