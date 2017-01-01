В Перми изменится расписание нескольких автобусов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, с 30 ноября и 1 декабря будет скорректировано расписание автобусов №36, №3, №11, №30, №50 и №10т.

Так, 30 ноября изменится расписание автобусного маршрута №10т «Микрорайон Железнодорожный» — «Центральный рынок».

С 1 декабря на автобусном маршруте №36 «Улица Мильчакова» — «Микрорайон Вышка-2» — «Микрорайон Вышка-1» в будние дни будет увеличено количество автобусов с 20 до 22 единиц. На автобусных маршрутах №3 «Микрорайон Нагорный» — «Станция Пермь I», №11 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Садовый», №30 «Микрорайон Парковый» — «Площадь Дружбы» и №50 «Улица Гусарова» — «Станция Пермь II» будет изменено расписание.

С изменениями расписанием движения маршрутов можно будет ознакомиться на сайте МКУ «ГорТранс».