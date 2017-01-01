За 152 млн руб. в Кизеле и Гремячинске модернизируют систему водоснабжения

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Муниципалитеты Пермского края в 2020—2021 годах получат 152 млн руб. на разработку проектно-сметной документации по модернизации систем водоснабжения. Такие поправки в краевой бюджет внёс губернатор Прикамья Максим Решетников, сообщает сайт главы и правительства региона.

Наличие проектно-сметной документация позволит муниципалитетам участвовать в федеральном проекте «Чистая вода» и получить федеральные средства на выполнение строительных работ. Результатом работ станет повышение качества водоснабжения жителей региона. Сейчас министерство анализирует ситуацию по региону в целом. Первые средства направят в Кизел и Гремячинск, где ситуация с водоснабжением наиболее сложная.

Напомним, что федеральный проект «Чистая вода» уже реализуется в Краснокамске, в 2019—2020 годах он получит из федерального бюджета 180 млн руб. для строительства ветки водопровода.