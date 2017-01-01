В Прикамье имущественных налогов уплачено в полтора раза меньше, чем запланировано собрать

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Фото: Константин Долгановский

Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2018 год жителям Пермского края, составляет 4,2 млрд руб. По состоянию на 28 ноября в консолидированный бюджет субъекта поступило 2,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Пермскому краю.

При этом срок уплаты имущественных налогов, исчисленных за 2018 год, истекает 2 декабря 2019 года, то есть в ближайший понедельник.

«В случае неполучения налогового уведомления или обнаружении в нём некорректной информации, а также при возникновении иных вопросов налогоплательщику следует обратиться лично (или через представителя по доверенности) в ближайшую налоговую инспекцию или филиал МФЦ Пермского края», — отметили в пресс-службе.