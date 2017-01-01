В Перми определился подрядчик, который устроит трассу для сноутюбинга на эспланаде

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Для устройства трассы для сноутюбинга с помещением для проката коньков на эспланаде выбрана организация ООО «Творческая мастерская Алексея Губанова». Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Компания оценила свои услуги в 3,7 млн руб. при начальной цене контракта 3,75 млн руб. Закончить работы по условиям контракта необходимо до 28 декабря 2019 года.

Всего в аукционе участвовали две компании, второй участник — ИП Тютнев Николай Алексеевич — предложил цену 3,75 млн руб.